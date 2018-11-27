Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинским спортсменам запретят выступать в России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook-аккаунте рассказал, что изменится для спортсменов в условиях введенного в некоторых областях страны военного положения.
По словам Жданова, украинские спортсмены примут участие во всех запланированных международных турнирах, кроме проводимых на территории «страны-агрессора» России. Министр отметил, что решение относительно участия в соревнованиях спортсменов-военнослужащих и офицеров Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности и других силовых ведомств будет принимать их командование.
Чиновник сообщил, что во время проведения массовых спортивных мероприятий на территориях, где было объявлено военное положение, усилят меры безопасности.
26 ноября Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.
25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.
Последние новости
Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков На космодроме Восточный нашли критические дефекты
Комментарии2
Игорь Жданов , ФСБ , Верховная Рада , Зимние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»198
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой2
Американская поп-звезда отказала российскому хоккеисту1
Ягудин озвучил проблему Медведевой26
Быков рассказал о коррупции в хоккее
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение