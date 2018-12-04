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Керлингиста Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 3 часа назад
Фото: ТАСС
Спортивный арбитражный суд (КАС) решил дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого, который попался на допинге во время Олимпиады в Пхенчхане, на четыре года, сообщает пресс-служба суда.
Дисквалификация отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Решение можно обжаловать в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии, передает ТАСС.
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что Крушельницкий подаст апелляцию на решение КАС.
«Конечно, будем подавать апелляцию. Будем использовать все шансы, любую возможность оспорить решение. Поедем опять на заседание, будем аргументировать. Сейчас наши юристы изучают решение, которое стало худшим из возможных», — сказал Свищев.
Слушания состоялись 19 сентября, перед этим Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, предполагавшее его двухлетнюю дисквалификацию.
Напомним, суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после обнаружения в его допинг-пробе следов мельдония.
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