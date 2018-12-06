Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

России грозит недопуск на ОИ из-за решения Мосгорсуда

Олимпийский комитет России полагает, что решение Мосгорсуда о восстановлении президента Федерации бобслея Александра Зубкова , идущее вразрез с решением Спортивного арбитражного суда, повлечёт за собой серьёзные санкции. В частности спортсменам могут снова запретить представлять Россию на Играх, говорится в официальном сообщении ОКР.

В публичном заявлении также указано, что 5 декабря комитет подал апелляцию на решение Мосгорсуда, которое «нарушает Конвенцию о признании иностранных арбитражных решений». Кроме того ОКР подчёркивает, что Мосгорсуд в принципе не уполномочен пересматривать решения международных судов «ввиду отсутствия юрисдикции».

Мосгорсуд по иску Зубкова признал недействительным в России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) 25 ноября, автоматически восстановив его в статусе олимпийского чемпиона. А уже 1 декабря ОКР получил от Международного олимпийского комитета уведомление с требованием «принять меры для того, чтобы обеспечить исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS)».