Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша

Россиянин победил оскорблявшего российский спорт латвийца на его трассе

Российский скелетонист Никита Трегубов победил на этапе Кубка мира в Латвии. Он обошел хозяина трассы Мартинса Дукурса, сообщает ТАСС

По итогам двух заездов 23-летний россиянин показал результат 1 минута 41,87 секунды. Дукурс занял второе место и отстал на 0,37 секунды. Третьим стал действующий обладатель Кубка мира южнокореец Юн Сон Бин (плюс 0,53).

Для Трегубова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. На Олимпиаде 2018 года он завоевал серебряную медаль. Находясь на Играх, спортсмен рассказал, что с ним отказываются здороваться британские и американские атлеты.

Дукурс — один из тех, кто критиковал российский спорт за нарушения антидопинговых правил. В частности, перед стартом Олимпиады в Пхенчхане он обозвал россиян «грабителями олимпийского духа».