Россия может остаться без Олимпиады-2020 из-за Зубкова

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили обеспокоенность тем, что Мосгорсуд признал недействительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении президента Федерации бобслея России ( ФБР Александра Зубкова . В организации считают неправильным признание экс-спортсмена олимпийским чемпионом на территории России.

МОК обеспокоен тем, что Мосгорсуд признал недействительным решение CAS, касающиеся президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. В международной организации обратились к Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой выполнения постановлений Спортивного арбитражного суда. Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.

Дело в том, что 22 ноября МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые медали, которые экс-спортсмен завоевал на Играх в Сочи. Это произошло после того, как Мосгорсуд вынес решение о сохранении за ним статуса олимпийского чемпиона, а также оставил за президентом две олимпийские награды, несмотря на решение CAS.

«Судья не признал решение, вынесенное CAS, на территории России, не было доказательств. Таким образом, вынесено решение о признании меня на территории России олимпийским чемпионом», — сказал Зубков после заседания.

Напомним, что в ноябре 2017 года Зубкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014, а также пожизненно дисквалифицировали. В ходе разбирательств WADA международный комитет также лишил его двух золотых наград Олимпиады-2014. Через некоторое время в арбитражном суде приняли решение об отмене пожизненной дисквалификации Зубкова. При этом спортсмену отказались возвращать олимпийские медали.

После решения Мосгорсуда о сохранении за Зубковым статуса олимпийского чемпиона МОК выступил с обращением к ОКР с просьбой обеспечить выполнение постановлений CAS. Отмечается, что в случае несоблюдения положений Олимпийской хартии МОК может применить к России разные санкции: вплоть до отстранения российской команды от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

ОКР на обращение МОК отреагировал моментально и уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Зубкову.

В российском комитете уверены, что Мосгорсуд не мог пересматривать решение Спортивного арбитражного суда в отношении Зубкова. По мнению ОКР, у него для этого просто нет необходимых полномочий.

«Олимпийский комитет России, соблюдая законодательство Российской федерации и положения Олимпийской хартии МОК в части обеспечения НОКом признания и применения Всемирного антидопингового кодекса на территории своей страны, 5 декабря 2018 года подал апелляцию на решение Московского городского суда, которое, в том числе, нарушает условия Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).

В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем)», — говорится на официальном сайте ОКР.

Позиция ОКР выглядит достаточно категоричной и дает понять, что в комитете не готовы спорить на данную тему и полностью согласны с МОК относительно неправомерности последнего решения московского суда.

Во время слушаний в Мосгорсуде юрист Международного олимпийского комитета отмечал, что нельзя разделять решение CAS на две стороны — международную и российскую, а также подчеркивал необходимость его принудительного исполнения. Однако в данном ходатайстве представителю МОК было отказано.

В свою очередь адвокаты Зубкова указывали суду на то, что из-за отрицательного решения суда в Лозанне экс-спортсмен понес серьезные финансовые потери. После вердикта CAS о лишении статуса олимпийского чемпиона Зубкову перестали выплачивать пожизненную президентскую стипендию, которая полагалась ему за высокие достижения на Олимпиаде.

По этой причине сторона защиты просила Мосгорсуд признать недействительным решение CAS на территории России, а также освободить Зубкова от исполнения данного вердикта.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2018 выступала под нейтральным флагом из-за нарушений антидопинговых правил. А на Игры-2016 в полном составе не допустили российскую команду по легкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной

Признание Зубкова «олимпийским чемпионом на территории России» действительно может лишить нашу страну Олимпиады-2020 и ее будущих победителей.