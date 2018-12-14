Если прокатит

Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice — зрелище для спорта необычное. В этот раз соревнования проводились в Японии, на берегу океана, в сложных погодных условиях. «Лента.ру» съездила в Йокогаму и узнала, как экзотический спорт покорял не менее экзотическую страну.

Система дала сбой

В Японии все подчинено общему порядку: мусор выкидывай дома — в городе это сделать практически невозможно, в магазинах будь добр выстраиваться в ровную очередь — встанешь чуть левее, получишь укоризненный взгляд, телефон в транспорте выключай. Но постоянное следование правилам порой наскучивает даже японцам. Поэтому в метро у них поют искусственные птицы, по телевизору скачут неадекватные на первый взгляд ведущие, а глаза режут термоядерные рекламные вывески. Экстремальный спуск на коньках вполне вписывается в этот необычный жизненный уклад.

Пока японские фигуристки сражались за звание лучших на Гран-при в Канаде, на их родине проходил чемпионат мира Red Bull Crashed Ice. Выглядел он не менее захватывающее, чем противостояние Алины Загитовой и Рики Кихиры: спортсмены в хоккейной форме на коньках съезжали по ледяной трассе. В каждом заезде — по четыре атлета, борющихся за первое место: можно подрезать друг друга (но трогать руками нельзя) и обгонять. Трасса состояла из подъемов, резких поворотов и спусков, скорость спортсменов достигала 82 километров в час.

Развлечь трудоголика

Локацию для этапа Red Bull Crashed Ice выбрали на берегу Токийского залива — в Йокогаме. Город пережил землетрясение в 1923 году, после чего от старой Йокогамы остались только три здания. Сегодня это город небоскребов, один из которых является третьим по высоте зданием в стране, огней прибывающих кораблей и клерков. В Японии принято приходить на работу раньше начальства и уходить строго позже, поэтому несмотря на официальную 40-часовую рабочую неделю, японцы отрабатывают намного больше и славятся трудолюбием.

Усталые клерки и приходили на Crashed Ice после работы, в строгих офисных костюмах и с портфелями в руках. Они разительно отличались от изрядно заправившихся пивом американских и австралийских болельщиков с разукрашенными лицами, уже на подходе к трассе распевавших песни. Молчаливые японцы будто случайно забрели на трассу, перепутав ее с расположившимся рядом парком аттракционов. Смотрели на происходившее с недоверием: то ли это американские горки, то ли фигурное катание для хоккеистов. Шли успокоиться на фуд-корт, где вместо стандартных бургеров с картошкой фри предлагали блюда национальной кухни.

В это время организаторы пытались справиться с возникшими трудностями. Всю неделю на Хонсю столбик термометра показывал не менее 15 градусов тепла, доходило даже до 22. Из-за жары трасса растаяла. Однако педантичные японцы исправили ситуацию и к началу соревнований привели все в порядок.

«Организация была просто шикарной — стояла нереально теплая погода, но лед был идеальным», — признавали спортсмены.

Экстрим важнее работы

Когда начались заезды, азарт охватил даже японских зрителей. Закатав рукава костюмов, они кричали, свистели и охали. Когда финн Юхо Ойнонен, завершив выступление на последнем месте, рухнул на лед и с яростью начал сгребать его ногтями, японцы сочувственно кивали головами. Когда канадский спортсмен чуть не убил финского соперника за толчок не по правилам, они схватились за головы. Когда американский юниор Джо Джо Веласкес одержал победу и от радости прыгал по льду, зрители не стеснялись подходить к трассе и давать ему пять.

Особое внимание вызвала оживленная японская старушка в инвалидной коляске, внимательно следившая за происходящим. Женщина оказалась мамой участника чемпионата Масахито Сузуки. По-английски она почти не разговаривала, пришлось изъясняться жестами. Тем не менее старушке без слов удалось убедить журналистов, что ее сын — лучший. И показать им фотографии с самых удачных стартов Сузуки.

Жаль только, что он вылетел еще в первом заезде. Да и вообще японские райдеры не сумели порадовать болельщиков — из пяти спортсменов только одному удалось выйти в полуфинал. Не впечатлили и европейцы. Все призовые места в женских и мужских соревнованиях оккупировали американцы и канадцы — гегемония североамериканского спорта налицо даже тут.

Из российских райдеров лучшим стал Герман Титов , впервые в карьере занявший шестое место. Племянник и полный тезка олимпийского призера (не путать с космонавтом) Герман с детства занимался хоккеем. Но не получилось. «Я понимал, что в сборную России я никогда не попаду и в НХЛ не уеду», — рассказывал он. Так что вместо карьеры хоккеиста Герман начал покорять мир экстремального спорта.

В скоростной спуск Титова привели друзья: «Я сдавал сессию зимой 2014 года, не успевал приехать на отбор из-за экзаменов, и друзья подали заявку вместо меня. Оказавшись на соревнованиях, я понял, что это мое. И начал тренироваться». По образованию Герман инженер, сейчас заканчивает магистратуру и работает в миграционной службе.

Это типичная история для райдеров. Работа большинства из них связана со спортом: одни работают детскими тренерами, другие организовывают спортшколы. Но встречаются и исключения. Например, швейцарец Патрик Мерц в обычной жизни водитель трамвая. А в свободное от работы время тренируется и выступает на соревнованиях.

Приезжают спортсмены на старты за свой счет. Тот же Титов долго искал деньги для участия. «Деньги на поездки помог достать один человек. Без всякой обратной связи. Оплачивал тренировки в Эстонии, купил коньки — сам бы я не потянул такое», — признался он.

Однако несмотря на сложности с поиском денег, скоростной спуск — главная страсть в жизни участников Red Bull Crushed Ice. Как и их родственников. Например, родители и девушка швейцарца Джима Де Паоли ездят за райдером по всему свету. В этот раз отцу не удалось вырваться с работы, поэтому мама транслировала выступления атлета с помощью смартфона, а после того как он проиграл в четвертьфинале, свернула швейцарский флаг и с досадой воскликнула: «Каждый раз! Ну почему такое происходит каждый раз!»

Впереди Олимпиада

Скоростной спуск на коньках активно развивается. Во многих странах мира функционируют профильные федерации. В России ее возглавляет действующий спортсмен Павел Крюков . Он тоже попал в этот вид спорта случайно. «Друзья предложили пойти с горки покататься. Была такая забава якобы. Ну и затянуло. Поначалу всего три российских спортсмена ездили по миру, потом стало больше», — вспоминает он.

К 2015 году появилась необходимость создать федерацию, чтобы искать тренеров для спортсменов и базы для тренировок. С тех пор Крюков ее и возглавляет. «Когда поняли, что шоу выходит за рамки шоу и становится спортом, нужно было двигаться вперед», — рассказывает Крюков.

Сейчас в планах у райдеров получить общероссийскую аккредитацию для скоростного спуска на коньках. Тогда спортсмены смогут получать бюджетные деньги и не тратить силы на поиски спонсоров. «Нужно собрать множество документов. А в России всегда много бюрократии», — с досадой говорит функционер.

По словам главы федерации, в 2022 году у скоростного спуска на коньках есть возможность попасть в список олимпийских видов спорта. «Раньше мы пытались достучаться до МОК, теперь этого хочет сам комитет. Потому что мы самый зрелищный вид спорта на коньках. Круче, чем хоккей. Мы привлекаем зрителей. А Олимпиаде нужно что-то новое», — уверен Крюков.

Его убежденность можно только приветствовать. Кто знает, возможно очень скоро мы увидим этих смельчаков на олимпийских трассах.