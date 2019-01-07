Экс-глава WADA сравнил критиков в ситуации с РУСАДА с толпой линчевателей

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил тех, кто критикует организацию за бездействие в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как эксперты WADA в установленный срок не смогли завершить свою работу по получению данных московской антидопинговой лаборатории, с толпой линчевателей.

"Толпа линчевателей, необузданные банды, преследующие одну цель — убить кого-нибудь без какого-либо правосудия, — сказал Паунд, которого цитирует insidethegames.biz. — Большая часть откликов на неспособность России предоставить доступ к лабораторным данным в установленный срок имеет все признаки, присущие толпе линчевателей. Многие из тех, кто составляет эту толпу, знают или должны знать, что они переходят границы дозволенного. Какова их конечная цель?"

"Другие недостаточно знакомы с проблемой, чтобы иметь такие резкие взгляды, и еще больше не удосужились информировать себя, а еще больше таких, кто даже и не удосужился получить информацию. Настоящая цель должна состоять в том, чтобы получить данные, проанализировать их на наличие доказательств возможных случаев применения допинга, которые необходимо расследовать, и положить конец грязной главе. Также должен быть посыл, что правила распространяются на все страны", — добавил Паунд.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою работу в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В январе WADA объявило, что российская сторона не предоставила доступ к данным московской лаборатории до согласованного ранее крайнего срока. 14-15 января пройдет внеочередное заседание комитета по соответствию (CRC) WADA чтобы рассмотреть, в частности, вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Национальные антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, Швеции и США, а также комиссия спортсменов WADA и комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета призвали WADA принять срочные меры в отношении РУСАДА.