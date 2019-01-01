Свищев: пора прекратить USADA лезть не в свои дела

США позволяют себе вмешиваться в отношения между WADA и РУСАДА, хотя вместо этого стоило бы обратить внимание на чистоту собственных спортсменов и системную проблему допинга в США, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу организации.

"Выглядит, мягко сказать, странным, что отдельное национальное агентство позволяет себе вмешивается в отношения WADA и России. Но когда выясняется, что это USADA, все встает на свои места — США привыкли беспардонно совать свой нос в чужие дела. Приходится им напоминать, что идут процедурные процессы, никакие дедлайны не нарушены, и в WADA об этом знают", — сказал Свищев журналистам.

"Пора прекратить USADA лезть не в свои дела. Лучше бы им обратить внимание на проблему допинга в американском спорте, которая является системной. Пусть лучше сами объяснят WADA, почему у их девушек-атлеток мужские лица и фигуры, и на каких таких витаминах или овощах происходят подобные изменения", — подчеркнул депутат.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В субботу министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в Минспорт поступило письмо главы WADA Крэйга Риди, в котором были изложены варианты копирования данных московской антидопинговой лаборатории. По словам Колобкова, технические детали процесса согласованы со Следственным комитетом России, а "у экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание".

Во вторник WADA на своем официальном сайте заявило, что команда экспертов готова приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен Россией. Также агентство сообщило, что комитет по соответствию WADA обсудит вопрос статуса РУСАДА 14-15 января и представит рекомендации исполкому организации.