Исполком WADA определит судьбу Российского антидопингового агентства

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на внеочередном заседании рассмотрит вопрос целесообразности сохранения нынешнего статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). От его решения во многом будет зависеть, столкнется ли российский спорт в ближайшем будущем с новыми санкциями.

Заседание исполкома WADA пройдет 22 января. Члены исполкома в ходе телеконференции обсудят рекомендацию независимого комитета по соответствию кодексу организации во главе с Джонатаном Тейлором, который оценивал выполнение российскими властями условия восстановления РУСАДА. Содержание рекомендации до сих пор не разглашалось, поэтому градус возможной дискуссии предсказать сложно.

С большой долей вероятности решение по РУСАДА не будет единогласным, как это произошло на заседании исполкома 20 сентября. Тогда предложение комитета по соответствию снять с РУСАДА действовавшие три года ограничения поддержали 9 из 12 членов руководящего органа WADA — двое проголосовали против, а один воздержался.

В числе проголосовавших против восстановления РУСАДА была и вице-президент WADA Линда Хеллеланд. Она же была в числе тех, кто уже в первых числах января призывал немедленно лишить статуса соответствия российскую антидопинговую систему. Произошло это в тот момент, когда стало понятно, что российские власти не успели в срок предоставить WADA копию базы данных проверки допинг-проб спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая была опечатана в старом здании московской антидопинговой лаборатории в связи с федеральным расследованием.

Предоставление базы данных до 31 декабря являлось ключевым условием восстановления РУСАДА. Срыв сроков таит в себе угрозу неблагоприятного для российского спорта развития событий.

С другой стороны, эксперты WADA 16 января все же сумели успешно завершить работу в московской лаборатории, хотя первая их миссия, продолжавшаяся с 17 по 21 декабря, оказалась неудачной: они не смогли воспользоваться своим оборудованием, поскольку оно не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. До сих пор никто не дал четких объяснений, почему этот вопрос не был согласован во время ноябрьского визита делегации WADA. Однако, по словам министра спорта РФ Павла Колобкова, это произошло не по вине российской стороны.

WADA и его критики

Теперь оценку этой ситуации будет давать исполком WADA, сейчас организация находится под серьезным давлением из-за того, что Россия не предоставила базы данных вовремя. Давние критики российского спорта уже в первые дни нового года сделали несколько громких заявлений, в первую очередь — гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Его призыв немедленно лишить РУСАДА соответствия поддержали главы еще 15 антидопинговых агентств. Если исполком WADA 22 января оставит неизменным нынешний статус РУСАДА, они, вероятно, вновь воспользуются трибуной для критики руководства действий головной организации.

Если же исполком WADA все же прислушается к призывам отстранения РУСАДА, которые поступали, то российскому спорту будут грозить серьезные санкции. Лишение прав активирует новые правила кодекса, предполагающие отстранение от участия в международных соревнованиях спортсменов, чьи страны лишены соответствия. Это же касается и проведения крупных международных стартов, так что Россия будет рисковать потерять право на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Однако, если даже РУСАДА сохранит свой нынешний статус, российским властям предстоит выполнить еще один пункт его восстановления — передать до 30 июня 2019 года на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.