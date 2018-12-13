Сирия планирует впервые в истории принять участие в зимних Олимпийских играх и ведет за рубежом поиск спортсменов, которые смогут выступить под флагом страны, сообщил президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума.
"У нас есть планы привлечь сирийцев, которые живут за границей, в частности в Европе, к выступлению на зимних Олимпийских играх под флагом Сирии. Пока эти поиски не принесли успеха, но мы продолжаем работу в этом направлении", — отметил Джума.
Глава комитета добавил, что наряду с этим в Сирии намечена работа по популяризации зимних видов спорта.
"У нас не такой холодный климат, чтобы развивать эти виды спорта, но, тем не менее, Олимпийский комитет Сирии планирует расширить работу по популяризации зимних видов спорта. Одно из направлений — восстановление работавших до войны залов для занятия хоккеем", — уточнил Джума.