Сирия планирует впервые принять участие в зимних Олимпийских играх

Сирия планирует впервые в истории принять участие в зимних Олимпийских играх и ведет за рубежом поиск спортсменов, которые смогут выступить под флагом страны, сообщил президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума.

"У нас есть планы привлечь сирийцев, которые живут за границей, в частности в Европе, к выступлению на зимних Олимпийских играх под флагом Сирии. Пока эти поиски не принесли успеха, но мы продолжаем работу в этом направлении", — отметил Джума.

Глава комитета добавил, что наряду с этим в Сирии намечена работа по популяризации зимних видов спорта.