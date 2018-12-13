В WADA отреагировали на расследование в отношении биатлонистов РФ

Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили, что расследование в отношении российских биатлонистов связано с расследованием деятельности IBU.

«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.

Всемирное антидопинговое агентство отказалось давать другие комментарии, сославшись на тайну следствия.

Обвинения в адрес россиян связаны с расследованием, проводимым в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.