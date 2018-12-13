Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В WADA отреагировали на расследование в отношении биатлонистов РФ 

Рамблер + ещё 2 13 часов назад
В Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили, что расследование в отношении российских биатлонистов связано с расследованием деятельности IBU.
«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.
Всемирное антидопинговое агентство отказалось давать другие комментарии, сославшись на тайну следствия.
Ранее стало известно, что австрийская полиция заподозрила 10 членов сборной России по биатлону в нарушениях, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене. Расследование ведется в отношении спортсменов Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Алексея Волкова и Ирины Старых, бывшего главного тренера сборной Александра Касперовича, врачей и массажистов Артема Крынцилова, Александра Селявкина, Евгения Шутова и Дмитрия Топычканова.
Обвинения в адрес россиян связаны с расследованием, проводимым в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поделом: почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф
Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели
«Голливудский конец»: как РФ обыграла шведов1
Де ла Хойя бросил вызов главе UFC Уайту
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:30
«Зенит» решил судьбу Аршавина
Футбол
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
01:14
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Футбол
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение