В Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили, что расследование в отношении российских биатлонистов связано с расследованием деятельности IBU.
«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.
Всемирное антидопинговое агентство отказалось давать другие комментарии, сославшись на тайну следствия.
Ранее стало известно, что австрийская полиция заподозрила 10 членов сборной России по биатлону в нарушениях, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене. Расследование ведется в отношении спортсменов Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Алексея Волкова и Ирины Старых, бывшего главного тренера сборной Александра Касперовича, врачей и массажистов Артема Крынцилова, Александра Селявкина, Евгения Шутова и Дмитрия Топычканова.
Обвинения в адрес россиян связаны с расследованием, проводимым в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.