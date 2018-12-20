Путин признал вину России в ситуации с допингом

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия виновата в том, что не смогла на должном уровне организовать работу по борьбе с допингом.

«Мы сами виноваты в значительной степени в ситуации с применением допинга. Было применение допинга, это надо признать. Но нам пытаются навязать, что это было организовано на государственном уровне, а это не так, так не было и никогда не будет», — заявил он.

Путин подчеркнул, что вина России в том, что не удалось «организовать должную работу по борьбе с допингом».

«Избавились, или нет — на 100%, наверное, нет», — признал также Путин.

В то же время он отметил, что проведена большая работа по разрешению проблем с допингом.

«Но это не только наша беда. Во всем мире допинг применяется. Мы должны стремиться, чтобы нулевое применение было», — сказал он.

Также Путин выразил надежду, что элемент политизации в этой теме тоже будет изжит.