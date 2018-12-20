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Путин признал вину России в ситуации с допингом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 12 часов назад
Фото: Reuters
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия виновата в том, что не смогла на должном уровне организовать работу по борьбе с допингом.
«Мы сами виноваты в значительной степени в ситуации с применением допинга. Было применение допинга, это надо признать. Но нам пытаются навязать, что это было организовано на государственном уровне, а это не так, так не было и никогда не будет», — заявил он.
Путин подчеркнул, что вина России в том, что не удалось «организовать должную работу по борьбе с допингом».
«Избавились, или нет — на 100%, наверное, нет», — признал также Путин.
В то же время он отметил, что проведена большая работа по разрешению проблем с допингом.
«Но это не только наша беда. Во всем мире допинг применяется. Мы должны стремиться, чтобы нулевое применение было», — сказал он.
Также Путин выразил надежду, что элемент политизации в этой теме тоже будет изжит.
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Зимние виды спорта , Владимир Путин
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