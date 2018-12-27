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Крушельницкий пытается оспорить 4-летнюю дисквалификацию 

Рамблер + ещё 16 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский игрок в кёрлинг Александр Крушельницкий попытается оспорить постановление Спортивного Арбитражного суда (CAS) о дисквалификации за употребление допинга, передаёт ТАСС. Спортсмена отстранили от участия в соревнованиях на ближайшие 4 года.
Своё решение CAS объявил 4 декабря. Согласно правилам у кёрлингиста был 21 день, чтобы заявить о своём несогласии с постановлением Спортивного суда. В результате россиянин решил попытаться отстоять своё честное имя.
«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию", — заявил агент кёрлингиста Андрей Митьков.
Срок отстранения спортсмена от участия в международных турнирах пока решено отсчитывать с 12 февраля 2018 года.
Александра Крушельницкого уличили в употреблении допинга на Олимпийских Играх в Пхеньчхане. В пробе спортсмена эксперты обнаружили запрещённый мельдоний. В результате CAS лишил дуэт Крушельницкий-Брызгалова наград на прошедшей Олимпиаде-2018 — в Корее пара заняла третье место.
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Зимние виды спорта , Андрей Митьков , ИТАР-ТАСС
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