Крушельницкий пытается оспорить 4-летнюю дисквалификацию

Российский игрок в кёрлинг Александр Крушельницкий попытается оспорить постановление Спортивного Арбитражного суда (CAS) о дисквалификации за употребление допинга, передаёт ТАСС . Спортсмена отстранили от участия в соревнованиях на ближайшие 4 года.

Своё решение CAS объявил 4 декабря. Согласно правилам у кёрлингиста был 21 день, чтобы заявить о своём несогласии с постановлением Спортивного суда. В результате россиянин решил попытаться отстоять своё честное имя.

«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию", — заявил агент кёрлингиста Андрей Митьков.

Срок отстранения спортсмена от участия в международных турнирах пока решено отсчитывать с 12 февраля 2018 года.

Александра Крушельницкого уличили в употреблении допинга на Олимпийских Играх в Пхеньчхане. В пробе спортсмена эксперты обнаружили запрещённый мельдоний. В результате CAS лишил дуэт Крушельницкий-Брызгалова наград на прошедшей Олимпиаде-2018 — в Корее пара заняла третье место.