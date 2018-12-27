Путина предупредили об изоляции российского спорта

Путина предупредили о возможной изоляции российского спорта

Российский спорт может оказаться в изоляции, если РФ до 31 декабря не предоставит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных российских спортсменов за 2011-2015 годы, которая хранится в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме президенту РФ Владимиру Путину , передает ТАСС

Предоставление данных проверки допинг-проб было одним из условий возвращения РУСАДА статуса соответствия (WADA вернуло статус РУСАДА 20 сентября). Если данные не будут предоставлены в срок, РУСАДА уже в середине января будет лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а Россия — возможности проводить у себя международные соревнования.

«Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России», — написал Ганус.

Глава РУСАДА обратился к президенту с просьбой защитить российский спорт. Он отметил, что Россия сама заинтересована в передаче данных WADA, чтобы избавиться от спекуляций и проблем своего прошлого.