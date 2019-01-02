Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хайо Зеппельт: Президент WADA поставил не на ту лошадь, Россия не сдержала обещания 

Советский спорт 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал заявление WADA по поводу отсутствия у агентства доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
"Риди плюс Россия. Глава WADA снова поставил не на ту лошадь. Россия не сдержала обещания, и это серьезное личное поражение для сэра Крэйга. И даже если Россия скоро предоставит данные, возникает вопрос: как WADA отреагирует на провал России после столь ярой защиты стратегии, не считая словесных протестов?", — написал Зеппельт в своем твиттере.
Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года.
Независимый комитет по рассмотрению соответствия на этой неделе получит документы от делегации WADA, 14-15 января рассмотрит их, а затем даст рекомендации исполнительному комитету.
Советский спорт: последние новости
В Кремле считают обеспокоенности Гануса беспочвенными Томас Бах: Самым большим поражением стал бойкот Западного мира Олимпийских игр—1980 в Москве Брызгалову проверяли на детекторе лжи по делу о допинге в крови Крушельницкого
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Играют за русских»: в США хотят отстранения РУСАДА10
Роналду вернется в сборную Португалии
Хачанов проиграл Вавринке в Дохе
«Мы не любим русских»: Канада — о поражении207
Оценена возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Статьи
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение