Эксперты назвали самый полезный вид зимнего спорта

Лыжные прогулки наиболее полезный и безопасный для здоровья вид зимнего развлечения, их можно рекомендовать практически всем, они укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают мышцы спины, рук и ног и при этом наименее травмоопасны по сравнению с другими видами, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям", — рассказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

По мнению главного специалиста по спортивной медицине министерства здравоохранения Московской области Александра Алешина, беговые лыжи наименее травмоопасны по сравнению с другими видами спорта, доступны и не требуют больших технических умений, как например, коньки.

При занятиях лыжным спортом задействуются мышцы спины, рук и ног, кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, отметил Алешин.

Кататься на лыжах, по его словам, следует два раза в неделю. "Конечно, если каждый день есть возможность покататься, это здорово, но не более двух часов, потому что человек устает и может получить переохлаждение", — уточнил Алешин.

При этом выбор вида спорта на 100% должен зависеть от собственных предпочтений человека, если занятие не нравится, то пользы для здоровья от него никакой не будет, считает главный специалист по медицинской профилактике Центрального федерального округа Российской Федерации и министерства здравоохранения Московской области, к.м.н. Екатерина Иванова

Эксперты сходятся во мнении, что занятия физкультурой в любое время года полезнее на улице, так как появляется элемент закаливания.

"Свежий, морозный воздух насыщает кровь кислородом, улучшается сон, повышается иммунитет", — отметила Андреева.

Однако, занимаясь любым зимним видом спорта, человеку необходимо следить за собственным пульсом, он не должен быть более 120 ударов в минуту, уточнил Алешин.

Кроме того, стоит помнить и о правильно подобранной одежде для занятий, нельзя допускать переохлаждение, но и одеваться слишком тепло не следует, добавил эксперт.

В свою очередь, Иванова уточнила, что врачи не рекомендуют заниматься спортом при температуре ниже минус 10 градусов, потому что при увеличении частоты дыхания, которая происходит из-за физической активности, человек начинает глотать холодный воздух, увеличивается шанс получить простудное заболевание.

Говоря о других зимних видах спорта, эксперты напомнили об их травмоопасности. Риск получить ушиб, растяжение, вывих или перелом всегда присутствует, об этом надо помнить. "Главная причина травматизма среди любителей — это элементарная неосторожность, излишняя самоуверенность", — пояснила Андреева.

Наиболее травмоопасными видами спорта являются горные лыжи и сноуборд, заявил Алешин. Получив травму при катании с горы, лучше сразу обратиться в травмпункт и не предпринимать никаких самостоятельных действий.

При катании на коньках, отмечает Андреева, травмы являются следствием падения или столкновения, у любителей они в основном происходят из-за потери равновесия на льду. "По статистике две трети падений у любителей заканчиваются банальными ушибами и синяками. В основном травмируются коленные, локтевые и лучезапястные суставы", — пояснила эксперт.

Если на льду человек получил травму и не может самостоятельно встать и продолжать двигаться, появились боли, отек в области полученной травмы, деформация конечности, потеря сознания, то необходимо срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, добавила Андреева.

Кроме того, нельзя долго оставлять потерпевшего лежащим на льду или снегу, потому что может произойти переохлаждение или обморожение. Надо что-то осторожно подстелить и укрыть человека до приезда врачей, уточнила она.

"Я не рекомендую (кататься на коньках) людям со слабым вестибулярным аппаратом, с гипертонической болезнью, метеозависимым людям, с избыточным весом, с остеопенией и остеопорозом, с заболеваниями суставов и позвоночника. Надо быть осторожней людям со слабым зрением и старшей возрастной категории. Не следует забывать, что лед — скользкий. Такой вид активного досуга больше подходит молодым", — добавила Андреева.

Катание на санках эксперты назвали одним из самых безопасных зимних развлечений, но так как человек, катаясь с горки, мало двигается, то пользы для здоровья от этого меньше, чем при занятии другими видами спорта.

Однако, по мнению специалистов, любой активный отдых создает хорошее настроение и повышает выносливость организма, поэтому полезен он в любом виде и во всех возрастах.