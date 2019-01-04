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WADA заподозрили в мошенничестве 

News.ru 1 час назад
Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон обратился с открытым письмом к председателю комитета по соответствию Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатану Тэйлору. Текст письма приводит Sport24.
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Швед жёстко раскритиковал организацию за то, что она не предприняла никаких действий на несоблюдение московской лабораторией дедлайна по предоставлению данных.
«Бездействуя, ваш комитет демонстрирует приверженность мошенничеству вместо защиты честных спортсменов и делает все возможное, чтобы помочь стране, совершившей допинг-мошенничество», — написал спортсмен.
Он добавил, что WADA следовало бы созвать срочное собрание.
Российская сторона должна была предоставить данные до 31 декабря 2018 года. Решение по ситуации будет принято 14-15 января 2019 года.
Как писал News.ru, российским лыжникам пожелали выступить на ЧМ без флага.
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