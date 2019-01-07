Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВАДА объявило о визите экспертов в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о планируемом на 9 января визите экспертов организации в Москву для получения базы данных антидопинговой лаборатории.
«9 января в Россию планируется прибытие экспертной группы из трех человек, работающих во Всемирном антидопинговом агентстве, для получения доступа и извлечения данных из системы управления информацией лаборатории и аналитических данных бывшей московской лаборатории», — сообщили в ВАДА.
Ранее о приезде экспертов ВАДА в Москву сообщил министр спорта России Павел Колобков, передает ТАСС.
«На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — сказал он.
Он отметил, что за последние три месяца ВАДА, РУСАДА и Следственный комитет провели «большую организационную работу» по предоставлению данных московской лаборатории.
«Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования», — добавил он.
На прошлой неделе руководитель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор объяснял, почему решение вопроса о статусе РУСАДА лучше отложить до середины января.
Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призывали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА. Хеллеланд заявила, что заседание комитета по соответствию нужно провести в формате телеконференции, без личной встречи членов комитета.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российская саночница госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в Германии Организаторы молодежного ЧМ по хоккею исправили скандальный видеоролик Флаг России не включили в видео по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Комментарии
Зимние виды спорта , Павел Колобков , СКР , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист лишил болельщика денег и затроллил его2
Скандальный ролик МЧМ без флага России исправили10
Бейсболист сборной России Соловьев умер от инфаркта7
«Русские? Они тупые, как пробка»214
Боец UFC жестоко избила напавшего на нее грабителя101
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Прочее
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение