Судный день: когда решится судьба российского спорта

Независимая экспертная комиссия WADA приедет в Россию 9 января. Российская сторона из-за формальностей не смогла предоставить доступ к данным Московской лаборатории до согласованного ранее крайнего срока. По словам министра спорта Павла Колобкова, к новому приезду специалистов WADA все вопросы будут урегулированы.

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о новом приезде специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую лабораторию. По его словам, экспертная комиссия вновь наведается в столицу 9 января.

«За последние три месяца совместно с WADA, РУСАДА и следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных Московской лаборатории», — начал Колобков.

«Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования.

На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — приводит слова Колобкова ТАСС

Напомним, что российская сторона не смогла выполнить основной пункт восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). До 31 декабря комиссия WADA должна была получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS), однако этого сделать сделать не удалось из-за несертифицированного оборудования. В этом случае WADA имеет право немедленно аннулировать аккредитацию РУСАДА, однако стремительной реакции не последовало.

Некоторое время назад глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор призвал не спешить с вынесением вердикта в отношении статуса РУСАДА, поскольку «не принципиально, когда именно Россия сможет исполнить обязательство». Для России большое благо, что WADA в таком ключе подошло к решению вопроса.

WADA подтвердило, что группа экспертов организации вновь посетит Россию 9 января. Там в очередной раз подчеркнули, что сроки были сорваны из-за формальностей.

«Этот срок был пропущен после того, как предыдущая миссия из пяти человек 17–21 декабря не смогла получить доступ к данным из-за проблемы, поднятой российскими властями в связи с сертификацией оборудования в соответствии с российским законодательством. С тех пор этот вопрос был решен российскими властями», — говорится в заявлении WADA.

Экспертная комиссия WADA напишет официальный отчет о визите в Россию, который будет рассмотрен комитетом по соответствию 14-15 января 2019 года.

В том случае, если лицензия РУСАДА будет отозвана, то российский спорт рискует оказаться в жесточайшей изоляции: отечественные спортсмены лишатся возможности выступать на международных стартах, а Россия не сможет проводить соревнования.

«Рекомендация комитета по соответствию будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефонной конференции в последующие дни», — отметили в заявлении WADA.

Негативно на позицию WADA отреагировал один из главных борцов с допингом шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Он написал второе открытое письмо в адрес председателя комитета WADA по соответствию Тэйлора с призывом немедленно действовать в отношении РУСАДА.

«До сих пор WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) не восстановили справедливость. Поэтому я призываю ваш комитет подумать, как это выглядит для тех, кто ненавидит мошенничество, особенно на уровне государственной системы», — написал швед.

«Мистер Тэйлор, ни я, ни большинство, не понимают, почему вам нужно еще время, чтобы обдумать четкое решение по неспособности России уложиться в жесткий срок. Кроме того, учитывая, что русские не проявили ни одного признака добросовестности с тех пор, как устроили этот глобальный скандал. Почему вам надо думать о гибком подходе в этом вопросе?» — задается вопросом Самуэльссон.

Автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт также отреагировал на новости о новом визите WADA в Россию.

Эксперты WADA вернутся в Москву 9 января», — написал Зеппельт в своем твиттере.

Надо понимать, что даже в случае предоставления WADA всех необходимых данных Россия все равно окажется в невыгодном положении. В подозрительных пробах российских спортсменах наверняка будут найдены запрещенные препараты, что повлечет новые скандалы и расследования. Однако отказ в предоставлении LIMS погрузит российский спорт в полную изоляцию, а спортсмены будут уезжать за рубеж. На данный момент Россия находится в чистилище, ожидая решения WADA, которое, по сути, переопределит судьбу отечественного спорта на ближайшие годы.