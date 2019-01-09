Россия достигла понимания с WADA

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков рассказал о визите экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) и передаче данных из московской лаборатории.
«Все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако там возникли некоторые разногласия, связанные с передачей данных. Это вопрос логистики. Насколько нам известно, с представителями WADA налажен контакт и понимание, как будет вестись дальнейшая работа», — заявил Песков.
Ранее Ольга Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов WADA.