Россия достигла понимания с WADA

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Песков рассказал о визите экспертов WADA в московскую лабораторию 

RT на русском 11 часов назад
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков рассказал о визите экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) и передаче данных из московской лаборатории.
«Все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако там возникли некоторые разногласия, связанные с передачей данных. Это вопрос логистики. Насколько нам известно, с представителями WADA налажен контакт и понимание, как будет вестись дальнейшая работа», — заявил Песков.
Ранее Ольга Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов WADA.
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