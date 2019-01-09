WADA прибыло в Россию

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в среду, 9 января, прибыли в Москву. Они должны получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства.

Группа начнет работу 10 января. По словам спикера, эксперты пробудут в России два-три дня. Ранее 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между российской стороной и WADA было найдено понимание по вопросу о передаче данных о проверках допинг-проб.

Представители агентства должны были получить доступ к базе Московской лаборатории до 31 декабря, однако не смогли сделать этого из-за проблем с сертификацией оборудования. По словам главы WADA Крейга Риди, после получения информации о допинг-пробах россиян могут быть открыты новые дела.

Из-за срыва сроков предоставления доступа к Московской лаборатории многие спортсмены и организации призвали WADA лишить статуса соответствия кодексу Российское антидопинговое агентство, однако международный орган пока не наказал РУСАДА. Вопрос о статусе агентства будет рассмотрен 14-15 января.

Обеспокоенность из-за ситуации в декабре высказывал глава РУСАДА Юрий Ганус. Он обратился к президенту с просьбой повлиять на ситуацию с допуском членов WADA к допинг-пробам, а также попросил не допустить изоляции российского спорта. Кремль в ответ указал на беспочвенность многих опасений Гануса.