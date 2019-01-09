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WADA прибыло в Россию 

Lenta.ru 3 часа назад
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в среду, 9 января, прибыли в Москву. Они должны получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства.
Группа начнет работу 10 января. По словам спикера, эксперты пробудут в России два-три дня. Ранее 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между российской стороной и WADA было найдено понимание по вопросу о передаче данных о проверках допинг-проб.
Представители агентства должны были получить доступ к базе Московской лаборатории до 31 декабря, однако не смогли сделать этого из-за проблем с сертификацией оборудования. По словам главы WADA Крейга Риди, после получения информации о допинг-пробах россиян могут быть открыты новые дела.
Из-за срыва сроков предоставления доступа к Московской лаборатории многие спортсмены и организации призвали WADA лишить статуса соответствия кодексу Российское антидопинговое агентство, однако международный орган пока не наказал РУСАДА. Вопрос о статусе агентства будет рассмотрен 14-15 января.
Обеспокоенность из-за ситуации в декабре высказывал глава РУСАДА Юрий Ганус. Он обратился к президенту с просьбой повлиять на ситуацию с допуском членов WADA к допинг-пробам, а также попросил не допустить изоляции российского спорта. Кремль в ответ указал на беспочвенность многих опасений Гануса.
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Зимние виды спорта , Видео , Дмитрий Песков , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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