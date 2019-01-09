Представитель МОК подтвердил интерес России к проведению юношеских ОИ-2024

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердил, что Россия находится в числе стран, заинтересованных в проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года, об этом сообщает insidethegames.biz.

Также проведение соревнований интересно Болгарии, Румынии и Испании. Города, которые могут принять Игры, пока не называются. Ожидается, что процесс выборов хозяина зимней юношеской Олимпиады-2024 начнется в этом году, а город, который примет соревнования, станет известен в 2020 году.