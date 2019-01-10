Адвокат Родченкова: Россия разделила спортивный мир

"Кто бы вы ни были, но Россия разделила спортивный мир, когда систематически мошенничала. Комментарий о "победе" может сработать лишь для внутренних пропагандистских целей. Никто другой на это не купится", — написал адвокат в своем аккаунте.

Накануне этого юрист сказал что в спорте один стандарт применяется для России, другой — для остального мира.

Ранее Уолден прокомментировал получение экспертами организации доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.