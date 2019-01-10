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Адвокат Родченкова: Россия разделила спортивный мир 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: helsinki comission
Адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Джим Уолден в своем "Твиттере" ответил на комментарий по поводу его замечания о "двух стандартах справедливости", передает "Советский спорт".
"Кто бы вы ни были, но Россия разделила спортивный мир, когда систематически мошенничала. Комментарий о "победе" может сработать лишь для внутренних пропагандистских целей. Никто другой на это не купится", — написал адвокат в своем аккаунте.
Накануне этого юрист сказал что в спорте один стандарт применяется для России, другой — для остального мира.
Ранее Уолден прокомментировал получение экспертами организации доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
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Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , Советский спорт
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