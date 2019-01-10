Делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала работу по получению данных московской лаборатории. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов, — сказал Колобков. — В работе также принимают участие представители Следственного комитета, представители лаборатории. Началась работа по монтажу оборудования и блока копирования базы данных. Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA, сейчас работа в самом разгаре".