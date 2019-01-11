Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона

"Определение оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — объявила коллегия судей.

Решение Мосгорсуда действует только на территории России, так что за границей Зубков по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи.

Как выяснил Мосгорсуд еще на первом процессе, решение международного Спортивного арбитражного суда (CAS) основано на домыслах, ведь "ни один из свидетелей, включая доктора [экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова, не указал прямо на факт подмены пробы [Зубковым], не было доказательств подмены".

Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, после решения Мосгорсуда Олимпийский комитет России получил указание из Международного олимпийского комитета во исполнение решения CAS "обеспечить передачу" оригиналов золотых медалей Зубкова "для перераспределения".

Изначально комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм-2018 в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.