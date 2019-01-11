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Скелетонист Третьяков заявил, что перенос ЧЕ никак не отразится на его настрое 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Перенос чемпионата Европы по скелетону на более поздний срок из немецкого Кёнигзее в австрийский Иглс из-за сильного снегопада никак не отразится на высоком боевом настрое олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
33-летний Третьяков в настоящее время занимает первое место в общем зачете Кубка мира, одержав победы на двух последних этапах, которые проходили в немецких городах Винтерберг и Альтенберг. В Кёнигзее Третьяков ранее трижды становился первым на этапах Кубка мира (в сезонах 2006/07, 2014/15 и 2016/17). В его активе есть серебро ЧМ-2011, также проходившего в Кёнигзее.
"Отмена этого старта не может выбить меня из колеи. Форма никуда не денется за неделю. Чемпионат Европы теперь пройдет в Австрии, поэтому проблем никаких нет. Настрой высокий, моральный дух тоже", — заметил Третьяков.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила в четверг вечером о решении организаторов ЧЕ отменить пятничные соревнования скелетонистов из-за продолжающегося сильного снегопада. Этот шаг был вызван заботой о безопасности спортсменов и зрителей, сообщает IBSF.
"В пятницу здесь обещали хорошую погоду, поэтому я очень сильно удивился решению организаторов отменить соревнования по скелетону. Но их беспокоит безопасность спортсменов и зрителей, поэтому все произошедшее нужно воспринимать как данность. На моей памяти много раз соревнования по скелетону проводились в сильный снег, случалось и то, что из-за погоды отменяли старты", — сообщил собеседник ТАСС.
IBSF приняла решение провести европейское первенство в рамках этапа Кубка мира в Иглсе, который пройдет с 18 по 20 января.
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Зимние виды спорта , Александр Третьяков , ИТАР-ТАСС
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