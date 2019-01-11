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Зубков: Федерация бобслея России потеряла всех спонсоров 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федерация бобслея России лишилась всех спонсоров, при этом существуют препятствия, которые мешают появлению у организации новых партнеров. Об этом ТАСС рассказал глава федерации Александр Зубков.
В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на принятое ранее решение об отказе признать на территории России действие вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Таким образом, решение о признании Зубкова олимпийским чемпионом Сочи на территории РФ вступило в силу, однако ОКР сохраняет возможность подать апелляцию в вышестоящий суд.
"Были предприняты действия, чтобы ушли все спонсоры, сейчас у федерации не осталось ни одного из них. Надеюсь, что к федерации все-таки повернутся лицом, потому что спонсорская поддержка — это поддержка в первую очередь спортсменов, специалистов, медицинского персонала", — сказал Зубков.
Глава федерации отметил, что отсутствие спонсоров не сказывается на выступлении сборных команд России по бобслею и скелетону на международных стартах.
"Команда выезжает в полном составе, но она лишена дополнительных надбавок, премиальных по окончании сезона", — заметил он.
В то же время Зубков обратил внимание на то, что российские бобслеисты и скелетонисты в нынешнем сезоне, несмотря на возникшие трудности, показывают высокие результаты на международной арене и призвал не препятствовать работе организации.
ТАСС: последние новости
Решение о признании Зубкова олимпийским чемпионом Сочи на территории РФ вступило в силу Скелетонист Третьяков заявил, что перенос ЧЕ никак не отразится на его настрое Исинбаева: МОК обеспокоен ситуацией вокруг доступа WADA к данным московской лаборатории
Комментарии
Зимние виды спорта , Александр Зубков , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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