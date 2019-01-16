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Зубкова дисквалифицировали на два года 

Рамблер + ещё 74 7 часов назад
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Причиной такого решения в IBSF назвали нарушение антидопинговых правила. Дисквалификация Зубкова продлится до 18 декабря 2020 года, а три бобслеиста будут отстранены до 12 декабря 2010-го.
Результаты спортсменов, достигнутые ими с февраля 2014 года, аннулированы.
Спортсмены имеют право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В федерации отметили, что дела Максима Белугина и Алексея Воеводы находятся на стадии рассмотрения.
Дисквалификация означает не только отстранение от соревнований, но и запрет на работу в национальной федерации. «Интерфакс» отмечает, что из-за этого Зубков должен сложить полномочия.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Зубкова и еще более 20 спортсменов от участия в Олимпиадах. Это решение было принято на основании выводов комиссии Дениса Освальда, расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.
Зубкова лишили двух золотых медалей. Позже CAS заменил ему пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Мосгорсуд в 2018 году признал его невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы.
На ОИ в Сочи Зубков стал победителем в двойках с разгоняющим Воеводой и в четверках. Также он завоевал «серебро» Олимпиады-2006 и «бронзу» на Играх-2010.
Комментарии16
Зимние виды спорта , Видео , Денис Освальд , Алексей Пушкарев , Максим Белугин , Алексей Воевода , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков , Мосгорсуд , Интерфакс
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