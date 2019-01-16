Зубкова дисквалифицировали на два года

Причиной такого решения в IBSF назвали нарушение антидопинговых правила. Дисквалификация Зубкова продлится до 18 декабря 2020 года, а три бобслеиста будут отстранены до 12 декабря 2010-го.

Результаты спортсменов, достигнутые ими с февраля 2014 года, аннулированы.

Спортсмены имеют право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В федерации отметили, что дела Максима Белугина Алексея Воеводы находятся на стадии рассмотрения.

Дисквалификация означает не только отстранение от соревнований, но и запрет на работу в национальной федерации. «Интерфакс» отмечает, что из-за этого Зубков должен сложить полномочия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Зубкова и еще более 20 спортсменов от участия в Олимпиадах. Это решение было принято на основании выводов комиссии Дениса Освальда , расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

Зубкова лишили двух золотых медалей. Позже CAS заменил ему пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Мосгорсуд в 2018 году признал его невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы.

На ОИ в Сочи Зубков стал победителем в двойках с разгоняющим Воеводой и в четверках. Также он завоевал «серебро» Олимпиады-2006 и «бронзу» на Играх-2010.