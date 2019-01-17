Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

WADA получило данные Московской лаборатории 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.
Работу по копированию базы данных завершили три эксперта агентства, говорится на сайте WADA.
По словам президента организации Крэйга Риди, преодоление «тупика», связанного с доступом к информации — это «прорыв для „чистого“ спорта».
«Теперь WADA переходит ко второму этапу, который включает проверку подлинности данных, чтобы убедиться, что они завершены и не были скомпрометированы. Учитывая объём данных, это займёт некоторое время, но у наших экспертов есть инструменты, которые необходимы им для проверки данных с высокой степенью достоверности, — добавил он.
WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. Проблема была в несоответствии оборудования российскому законодательству. 9 января 2019-го с новым визитом в Москву прибыли эксперты WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.
Как писал News.ru, ранее член совета учредителей антидопингового агентства Филипп Мюйтерс заявил, что России не будет вынесено дополнительное наказание за нарушение сроков передачи данных Московской лаборатории.
News.ru: последние новости
Зубков прокомментировал решение об отстранении Оргкомитет Универсиады предупредил о фальшивых билетах Эксперты WADA снова посетят московскую лабораторию
Комментарии
Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию»
Усика шокировало состояние украинских дорог
Медведева не дала фанату себя поцеловать1
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова1
Тренер Хабиба захотел его реванша с Конором1
Видео
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Две старушки подрались на Australian Open
Теннис
03:27
Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку
Фигурное катание
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
02:26
Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах
Футбол
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение