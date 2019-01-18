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Российская скелетонистка Никитина завоевала серебро на чемпионате Европы в Австрии 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Елена Никитина заняла второе место на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в рамках этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.
Чемпионкой Европы и победительницей этапа Кубка мира стала австрийская спортсменка Янин Флок. Бронзовую медаль завоевала немка Жаклин Лёллинг.
Ранее в текущем сезоне Никитина завоевала золото на этапах Кубка мира в латвийской Сигулде и немецком Альтенбергее. Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.
Чемпионат Европы по скелетону должен был пройти в немецком Кёнигзее с 12 по 13 января, но был отменен из-за сильного снегопада. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение провести европейское первенство в рамках этапа Кубка мира в Иглсе, который проходит с 18 по 20 января.
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Зимние виды спорта , Елена Никитина
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