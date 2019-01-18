Российская скелетонистка Никитина завоевала серебро на чемпионате Европы в Австрии

Россиянка Елена Никитина заняла второе место на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в рамках этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

Чемпионкой Европы и победительницей этапа Кубка мира стала австрийская спортсменка Янин Флок. Бронзовую медаль завоевала немка Жаклин Лёллинг.

Ранее в текущем сезоне Никитина завоевала золото на этапах Кубка мира в латвийской Сигулде и немецком Альтенбергее. Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.

Чемпионат Европы по скелетону должен был пройти в немецком Кёнигзее с 12 по 13 января, но был отменен из-за сильного снегопада. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение провести европейское первенство в рамках этапа Кубка мира в Иглсе, который проходит с 18 по 20 января.