Всплыла шокирующая правда о МОК перед Играми-2018

МОК обвинили в сокрытии невиновности россиян перед Олимпиадой в Южной Корее

ТАСС. Адвокаты, представлявшие интересы российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане, сообщает

«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты», — подчеркивается в сообщении адвокатской конторы Кристофа Вишеманна.

В нем также говорится о том, что доказательств обвинений, которые были сделаны на основании заявлений информатора WADA Григория Родченкова о событиях, имевших место во время Олимпийских игр в Сочи, нет.

«Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», — отмечают юристы.

На этой неделе Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК по делу российского лыжника Александра Легкова , ранее оправданного Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) по делу о предполагаемом нарушении антидопинговых правил

«Нам очень приятно, что судебное разбирательство против Александра Легкова, которое длилось более двух лет, было успешно завершено. Мы потерпели много неудач, но в конечном итоге все сложилось хорошо», — говорится в заявлении.

В 2017 году комиссия МОК отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, их результаты на Играх в Сочи были аннулированы. Позже CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов Санкции с этих атлетов были сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. С оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.