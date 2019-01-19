Макларен предсказал России новую волну допингов

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Макларен: после проверки московской лаборатории могут выявить 300-600 нарушений 

Чемпионат.com 4 часа назад
Канадский профессор Ричард Макларен, написавший два отчёта о государственной поддержке допинга в России, предположил, что после извлечения базы данных Московской лаборатории ВАДА может обнаружить сотни случаев нарушения антидопинговых правил.
«Никто не знает, сколько выявят новых нарушений антидопинговых правил. Думаю, где-то в районе 300-600. Надеюсь, ВАДА получит полные и достоверные данные. Странно, что в декабре россияне не смогли предоставить информацию, а через 10 дней они уже были готовы. Вероятно, происходящее не имело ничего общего с ВАДА. Это была борьба за власть внутри России", — цитирует Макларена ARD.
РУСАДА покаялось перед WADA
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. 17 января 2019 года была завершена работа по извлечению базы данных лаборатории в Москве.
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Зимние виды спорта , Видео , Ричард Макларен , Всемирное антидопинговое агентство
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