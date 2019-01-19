Последнее слово: РУСАДА покаялось перед WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус обратился с письмом в адрес WADA перед предстоящим заседанием исполкома, на котором решится судьба отечественного спорта на ближайшее будущее. Ганус также признал, что прежние сотрудники организации не ввели в систему ADAMS свыше 100 тысяч допинг-тестов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) с письмом перед заседанием исполкома организации, которое пройдет 22 января. Напомним, что на заседании будет рассматриваться вопрос о статусе РУСАДА на основании отчета о визите специалистов WADA в Московскую лабораторию, которой ранее руководит Григорий Родченко.

«Я хочу заверить вас, что РУСАДА, несмотря на то, что не имеет никаких полномочий и прав для обеспечения доступа и выполнения условий по предоставлению подлинных данных лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей московской лаборатории, предпринимала и предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований исполкома WADA от 20 сентября 2018 года в установленный исполкомом WADA срок», — говорит в письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Ганус отметил, что РУСАДА готово оказывать поддержку и помощь российским спортивным федерациям в возвращении статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«РУСАДА готово к приведению в соответствие Всемирному антидопинговому кодексу и требованиям международных спортивных федераций национальных спортивных федераций России. Данная практика детально проработана РУСАДА, новое РУСАДА прошло детальную подготовку к аудитам WADA (27-29 сентября 2017 года и 11-12 декабря 2018 года), отработало все планы корректирующих действий и готово активно включиться в данную работу в отношении спортивных федераций России», — пишет генеральный директор РУСАДА.

Ганус также сообщил, что в ходе расследования в РУСАДА «были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в Систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).

И, как подчеркнул глава организации, была успешно проведена проверка возможных финансовых нарушений, для которой привлекались зарубежные аудиторы.

Независимая комиссия WADA трижды наносила визиты в Москву с целью получения доступа к данным Московской лаборатории. Специалисты WADA не смогли завершить работу и получить доступ к допинг-пробам российских спортсменов до 31 декабря 2018 года из-за несертифицированного оборудования. WADA имело право немедленно отозвать аккредитацию РУСАДА, однако отсрочило срок выполнения критерия, после чего специалисты продолжили работу и извлекли данные к середине января.

Лояльность WADA по отношении к РУСАДА подверглось резкой критике в спортивном мире.

В частности, известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон обратился с письмом к WADA, призвав организацию к действиям, однако в ответ олимпийскому чемпиону сообщили, что не считают его обвинения и требования обоснованными.

Свое несогласие с позицией WADA также выражали в Американском антидопинговом агентстве (USADA). Там выразили мнение, что отсрочка понадобилась российской стороне из-за необходимости скрыть подозрительные допинг-пробы.

»РУСАДА крайне заинтересовано в выполнении требований исполкома WADA и считает, что как Россия в целом, так и РУСАДА как национальное антидопинговое агентство должны быть заинтересованы в открытии бывшей московской лаборатории, установлении всех фактов нарушения антидопинговых правил на основании материалов московской лаборатории, проведении объективных антидопинговых расследований по всем фактам нарушений в интересах ушедших, настоящих и будущих поколений спортсменов», — говорится в письме Гануса.

Глава РУСАДА отметил, что сохранение статуса организации позволит невиновным российским спортсменам честно выступать на международных соревнованиях, в чем, по его мнению, должны быть заинтересованы в WADA.

В конце своего обращения Ганус попросил подтвердить действующий статус РУСАДА.

«Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте. В связи с вышеизложенным прошу Вас подтвердить статус соответствия РУСАДА», — сказано в письме.

Напомним, что Ганус в конце декабря написал письмо на имя президента России Владимира Путина , где сообщил о надвигающейся катастрофе, поскольку на тот момент эксперты WADA не могли завершить работу в Московской лаборатории. Если WADA все же аннулирует аккредитацию РУСАДА, то отечественные спортсмены не смогут принимать участие в престижных международных турнирах, а России будет лишена права организовывать старты.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона выполнила все требования WADA, поэтому может рассчитывать на сохранение статуса.

«Могу уверенно сказать, мы выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат», — приводит слова чиновника его пресс-служба.

Однако не все лояльно настроены по отношении к ситуации, которая развивается вокруг статуса РУСАДА. Так, глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Тревор Пирс выразил надежду, что исполком WADA примет серьезные меры к России из-за просроченного срока выполнения критерия.

«Нельзя преждевременно подводить черту под этим скандалом. Наказание нарушителей — это справедливость, которую заслуживают чистые спортсмены, и это первый шаг к восстановлению общественного доверия к чистому спорту и антидопинговой системе. UKAD рассчитывает на то, что WADA обеспечит надлежащую строгость и объективность при принятии решения по РУСАДА», — пояснил Пирс.

Заседание исполкома WADA, где будет вынесено окончательно решение о статусе РУСАДА, пройдет 22 января.