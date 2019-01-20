Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми высказался о ситуации с допинговыми скандалами вокруг сборной России

«Лично мое впечатление — к России относятся предвзято из-за политики страны и ее лидера Владимира Путина», — передаёт его слова Insidethgames.

Рамсеми добавил, что не может представить, чтобы подобное происходило с любой другой страной мира. Он подчеркнул, что спортсмены из России обязательно примут участие в Олимпиаде-2020.