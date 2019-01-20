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Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми высказался о ситуации с допинговыми скандалами вокруг сборной России
«Лично мое впечатление — к России относятся предвзято из-за политики страны и ее лидера Владимира Путина», — передаёт его слова Insidethgames.
Рамсеми добавил, что не может представить, чтобы подобное происходило с любой другой страной мира. Он подчеркнул, что спортсмены из России обязательно примут участие в Олимпиаде-2020.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не имеет права осуществлять свою деятельность из-за допинговых разбирательств. Решение по РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) должны принять 21-22 января. Ранее в Москву прибыли эксперты организации и изъяли необходимые данные из Московской лаборатории. Передача данных должны была быть осуществлена до 31 декабря 2018 года, но условие выполнили из-за сертифицирования оборудования WADA. В случае, если РУСАДА не будет восстановлено в правах, все российские спортсмены лишатся возможности выступать на международной арене под российским флагом.
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Зимние виды спорта , Видео , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство
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