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Зубков временно покинул пост главы Федерации бобслея России, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 35 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Александр Зубков временно покинул пост главы Федерации бобслея России, его заменит член президиума организации Елена Аникина, сообщает insidethegames.biz.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014.
Как утверждает издание, Зубков под давлением Олимпийского комитета России и IBSF на внеочередном заседании Федерации бобслея России во вторник принял решение временно уйти с должности и надеется вернуться на пост президента, как только его срок дисквалификации истечет.
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Зимние виды спорта , Алексей Пушкарев , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков
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