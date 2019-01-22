Зубков временно покинул пост главы Федерации бобслея России, сообщают СМИ

Александр Зубков временно покинул пост главы Федерации бобслея России, его заменит член президиума организации Елена Аникина, сообщает insidethegames.biz.

Алексея Пушкарева и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014.

Как утверждает издание, Зубков под давлением Олимпийского комитета России и IBSF на внеочередном заседании Федерации бобслея России во вторник принял решение временно уйти с должности и надеется вернуться на пост президента, как только его срок дисквалификации истечет.