Российские саночники впервые в истории выиграли золото ЧМ в эстафете

Сборная России по санному спорту впервые в истории завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира, сообщает "Советский спорт"

Для России эта медаль стала второй за все время выступления на чемпионатах мира. В 2015 году Семен Павличенко золото завоевал Семен Павличенко.

Мировое первенство проходит в немецком Винтерберге.

Ранее сообщалось, что саночники Южаков и Прохоров заняли седьмое место на чемпионате мира.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг (Германия) Эстафета1. Россия — 2.24,116;2. Австрия — +0,508;3. Германия — +0,531.