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Российские саночники впервые в истории выиграли золото ЧМ в эстафете 

Газета.Ru + ещё 91 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по санному спорту впервые в истории завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Национальная команду представляли Семен Павличенко, Татьяна Иванова и экипаж саней-двоек в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова. Второе место заняла сборная Австрии, отстав от россиян на 0,508 секунд. Третьими стали немцы, с отставанием в 0,531 секунду.
Для России эта медаль стала второй за все время выступления на чемпионатах мира. В 2015 году Семен Павличенко золото завоевал Семен Павличенко.
Мировое первенство проходит в немецком Винтерберге.
Ранее сообщалось, что саночники Южаков и Прохоров заняли седьмое место на чемпионате мира.
Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг (Германия) Эстафета1. Россия — 2.24,116;2. Австрия — +0,508;3. Германия — +0,531.
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Зимние виды спорта , Юрий Прохоров , Владислав Южаков , Семен Павличенко , Татьяна Иванова , Советский спорт
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