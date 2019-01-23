Россию предупредили о новой потере медалей ОИ-2014

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что после новых проверок сборная России может снова потерять медали Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал соответствие РУСАДА всем необходимым критериям. Однако до 30 июня Россия должна передать WADA на проверку электронную базу данных о пробах Московской антидопинговой лаборатории.

Если выяснится, что базу данных меняли или исправляли после увольнения Григория Родченкова в 2015 году, соответствие РУСАДА могут отозвать. Кроме того, по итогам проверки возможны новые дисквалификации.

«Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете», — заявил Ганус.

Он подчеркнул, что у России останется наследие Олимпиады в Сочи, которая была одной из лучших в истории по организации, «но со скелетами в шкафу».

После проверки базы данных WADA составит список спортсменов, которые будут подвергнуты повторной проверке. Ганус рассказал «Советскому спорту», что проверять атлетов будут под контролем специалистов WADA.

Решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA было вынесено в ноябре 2015 года. По итогам доклада Макларена о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет создал комиссию для расследования обвинений.