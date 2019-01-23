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Россию предупредили о новой потере медалей ОИ-2014 

Рамблер + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что после новых проверок сборная России может снова потерять медали Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал соответствие РУСАДА всем необходимым критериям. Однако до 30 июня Россия должна передать WADA на проверку электронную базу данных о пробах Московской антидопинговой лаборатории.
Если выяснится, что базу данных меняли или исправляли после увольнения Григория Родченкова в 2015 году, соответствие РУСАДА могут отозвать. Кроме того, по итогам проверки возможны новые дисквалификации.
«Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете», — заявил Ганус.
Он подчеркнул, что у России останется наследие Олимпиады в Сочи, которая была одной из лучших в истории по организации, «но со скелетами в шкафу».
После проверки базы данных WADA составит список спортсменов, которые будут подвергнуты повторной проверке. Ганус рассказал «Советскому спорту», что проверять атлетов будут под контролем специалистов WADA.
Решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA было вынесено в ноябре 2015 года. По итогам доклада Макларена о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет создал комиссию для расследования обвинений.
Комментарии1
Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Всемирное антидопинговое агентство
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