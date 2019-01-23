Немцы вслед за британцами недовольны решением WADA

Президент Национального олимпийского комитета Германии Альфонс Хёрманн заявил, что они с трудом приняли решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставить статус РУСАДА неизменным.

«Вся эта история с поспешным восстановлением РУСАДА, которое не выполнило поставленных условий, не помогает сохранить уверенность в WADA. Несмотря на сложность данной ситуации, нам нелегко принять такое решение WADA», — приводит слова главы НОК Германии Twitter организации.

Ранее член комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD) Али Джавад выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства.

WADA сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна тем не менее на решении WADA не отразилось. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.