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Эксперт назвал глупостью слова фигуристки о «правильном» допинге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший начальник отдела образовательной деятельности Москомспорта и экс-главный специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по сбору допинг-проб Максим Веревкин в интервью "Газете.Ru" высказался о словах фигуристки Анастасии Шаботовой о "правильном" допинге.
Спортсменка заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании необходимо принимать "правильный" допинг. Однако она не объяснила, какие препараты в ее понимании являются "правильными".
"Слова Шаботовой — это, конечно, огромная глупость, недоработка родителей и тренера. Девчонок в таком возрасте — тем более в фигурном катании — нужно не то что просить, а заставлять проходить антидопинговые курсы.
Эта информация актуальна для любого возраста и любого вида спорта.
В РУСАДА правильно сказали, что обратят внимание на эту ситуацию. Надо приглашать чаще на семинары Шаботову и ее сверстниц, потому что она явно высказывала не только свою точку зрения. Наверняка подобные разговоры циркулируют среди ее ровесников", — заявил Веревкин.
Стоит отметить, что еще одна российская фигуристка Дарина Бальченко допустила вероятность того, что она принимает "правильный допинг".
Ранее еще одна фигуристка заговорила о "правильном" допинге.
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Зимние виды спорта , Максим Веревкин , Газета.Ru
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