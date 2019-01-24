Эксперт назвал глупостью слова фигуристки о «правильном» допинге

Бывший начальник отдела образовательной деятельности Москомспорта и экс-главный специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по сбору допинг-проб Максим Веревкин в интервью "Газете.Ru" высказался о словах фигуристки Анастасии Шаботовой о "правильном" допинге.

Спортсменка заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании необходимо принимать "правильный" допинг. Однако она не объяснила, какие препараты в ее понимании являются "правильными".

"Слова Шаботовой — это, конечно, огромная глупость, недоработка родителей и тренера. Девчонок в таком возрасте — тем более в фигурном катании — нужно не то что просить, а заставлять проходить антидопинговые курсы.

Эта информация актуальна для любого возраста и любого вида спорта.

В РУСАДА правильно сказали, что обратят внимание на эту ситуацию. Надо приглашать чаще на семинары Шаботову и ее сверстниц, потому что она явно высказывала не только свою точку зрения. Наверняка подобные разговоры циркулируют среди ее ровесников", — заявил Веревкин.

Стоит отметить, что еще одна российская фигуристка Дарина Бальченко допустила вероятность того, что она принимает "правильный допинг".

Ранее еще одна фигуристка заговорила о "правильном" допинге.