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Россиянка Иванова стала четвертой на чемпионате мира по санному спорту 

ТАСС + ещё 4 15 часов назад
Фото: EPA
Российская саночница Татьяна Иванова заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 54,424 секунды, отставание от победительницы составило 0,556 секунды.
Победила немка Натали Гайзенбергер (1.53,868), второе место заняла ее соотечественница Юлия Таубитц (+0,425), третьей стала американка Эмили Суини (+0,513).
Россиянка Екатерина Батурина — восьмая (+0,794), Виктория Демченко — 13-я (+1,038), Екатерина Катникова — 15-я (+1,416).
Чемпионат мира в Винтерберге завершится 27 января.
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Зимние виды спорта , Виктория Демченко , Екатерина Батурина , Татьяна Иванова , Натали Гайзенбергер
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