Российская саночница Татьяна Иванова заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 54,424 секунды, отставание от победительницы составило 0,556 секунды.
Победила немка Натали Гайзенбергер (1.53,868), второе место заняла ее соотечественница Юлия Таубитц (+0,425), третьей стала американка Эмили Суини (+0,513).
Россиянка Екатерина Батурина — восьмая (+0,794), Виктория Демченко — 13-я (+1,038), Екатерина Катникова — 15-я (+1,416).
Чемпионат мира в Винтерберге завершится 27 января.