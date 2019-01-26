Сноубордист Соболев завоевал золото на этапе КМ в Москве

Россиянин Андрей Соболев занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве.

В финале Соболев одержал победу над швейцарцем Дарио Кэвизелой.

Бронзу завоевал ещё один россиянин Максим Рогозин, опередивший австрийца Арвида Аунера в заезде за третье место.

В аналогичных соревнованиях у женщин бронзу на домашнем этапе Кубка мира завоевала Анастасия Курочкина, победившая свою соотечественницу Марию Валову. Золото досталось швейцарке Джулии Цогг опередившей австрийку Сабину Шоэффман.

Ранее сообщалось, что фристайлистка Ярославна Мунтян завоевала серебро ЮЧМ в хафпайпе.