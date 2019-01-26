Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сноубордист Соболев завоевал золото на этапе КМ в Москве 

RT на русском + ещё 15 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Андрей Соболев занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве.
В финале Соболев одержал победу над швейцарцем Дарио Кэвизелой.
Бронзу завоевал ещё один россиянин Максим Рогозин, опередивший австрийца Арвида Аунера в заезде за третье место.
В аналогичных соревнованиях у женщин бронзу на домашнем этапе Кубка мира завоевала Анастасия Курочкина, победившая свою соотечественницу Марию Валову. Золото досталось швейцарке Джулии Цогг опередившей австрийку Сабину Шоэффман.
Ранее сообщалось, что фристайлистка Ярославна Мунтян завоевала серебро ЮЧМ в хафпайпе.
RT на русском: последние новости
WADA подтвердило получение данных Московской антидопинговой лаборатории Член МОК считает, что ОКР необходимо было восстановить Саночница Иванова заняла четвёртое место на ЧМ в Германии
Зимние виды спорта , Андрей Соболев
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Страшный сон Тутберидзе: у Европы новая чемпионка
Фигурное катание
Одолевшая Загитову спортсменка сделала признание
Фигурное катание
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
06:01
Фигурист-мем покорил Европу
Фигурное катание
00:18
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Хоккей
03:44
У пятикратного чемпиона ОИ обнаружили рак
Летние виды спорта Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение