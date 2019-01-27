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Губерниева отказались считать журналистом 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер раскритиковал работу спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит «Матч ТВ».
«У меня есть свое мнение о Губерниеве. Он не журналист. Он артист. Хотя он думает, что является великим экспертом во всем. У меня есть правило — между мной и Губерниевым должно быть минимум 10 метров», — заявил Пихлер.
В декабре 2018-го вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза также раскритиковал деятельность российского журналиста. «Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — подчеркнул Гамза и отметил, что не имеет желания лично пообщаться с ним.
Губерниев — журналист и комменатор телеканала «Матч ТВ». Он активно освящает российский биатлон и высказывает свое мнение о скандалах вокруг сборной России.
Пихлер тренировал женскую российскую команду с 2011 по 2014 год.
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