Два года Воеводе: депутат должен вернуть медали

Завершивший спортивную карьеру российский босблеист Алексей Воевода , ныне являющийся депутатом Госдумы от «Единой России» , дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона (ISBF) на два года за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских Игр-2014 в Сочи.

29 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщила о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) дисквалифицировала бывшего члена сборной России по бобслею Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», — сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Бывший спортсмен имеет право подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 21 дня с момента вынесения решения.

В результате этого решения Зубков даже был вынужден временно уйти в отставку с постав президента Федерации бобслея России ( ФБР ), так как будучи дисквалифицированным не имеет права занимать какие-либо посты в мировом спорте.

Еще раньше Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских бобслеистов двух золотых олимпийских наград Сочи, выигранных в соревнованиях двоек и четверок. Решение было вынесено на основании доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена о допинговой системе в российском спорте, а также на основании работы комиссии Дениса Освальда , изучавшей данный доклад.

Воевода был разгоняющим у Зубкова как в четверке, так и в двойке и лишился таким образом сразу двух золотых олимпийских медалей, выигранных в Сочи-2014.

МОК не только лишил Алексея двух наград высшей пробы, но и дисквалифицировал пожизненно, запретив участвовать в Олимпиадах в любом качестве, однако CAS, рассматривавший апелляцию российской стороны, хоть и признал Воеводу виновным в нарушении антидопинговых правил, заменил пожизненное отстранение на недопуск только до Пхенчхана-2018.

Правда, на нынешнюю жизнь Воеводы вынесенная ISBF дисквалификация повлияет вряд ли, поскольку сейчас к спорту Алексей прямого отношения не имеет.

С сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от «Единой России» и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

При этом за пару недель до Нового года Международный олимпийский комитет заявил, что требует от Воеводы в числе других российских спортсменов вернуть золотые медали Сочи-2014, по-прежнему остающиеся у Алексея.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем одиннадцати российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — цитировал ТАСС пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Сам же Воевода ранее говорил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения CAS по его делу.

Павла Мамаева. Правда, в последнее время бывший разгоняющий больше уделял внимания другим аспектам жизни российских спортсменов. Он был участником шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», когда там разбирали похождения российских футболистов Александра Кокорина

«Ни о каком мужском поступке говорить здесь не стоит. Кокорин мог бы позвать его выйти и поговорить. Если он еще и оскорблял, то это асоциальное поведение. Нужно принимать меры. Обидно, что мы стали гордиться футболом после чемпионата мира, а они его опорочили», — высказывал Воевода свое мнение о конфликте между Кокориным и чиновником Денисом Паком.