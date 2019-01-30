Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Виктор Ан планирует переезд в Китай, где будет тренировать сборную по шорт-треку 

ТАСС + ещё 4 8 часов назад
Фото: ТАСС
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан собирается перебраться в Китай, где ему предложено место в тренерском штабе национальной сборной. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.
По его данным, "очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив".
Виктор Ан, выступавший в составе российской сборной, завершил карьеру в сентябре 2018 года и вернулся в Южную Корею. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов ранее сообщил ТАСС, что Ан не будет работать тренером в России. По данным южнокорейских СМИ, на возвращении настояла супруга спортсмена.
Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Спортсмен начал выступления за сборную России в 2011 году, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.
Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Сочи в составе сборной России. В составе российской команды он трижды завоевал золото Игр-2014, дважды побеждал на чемпионатах мира, восемь раз стал чемпионом Европы.
В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
ТАСС: последние новости
Путин пожелал удачи главе Сахалина в проведении игр "Дети Азии" Скончался чемпион мира по конькобежному спорту Александр Данилин Саночник Южаков после победы в командной гонке ЧМ испытывает шоковые ощущения
Комментарии
Зимние виды спорта , Алексей Кравцов , Виктор Ан , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение