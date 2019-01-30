Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объекты на Сахалине готовы к проведению игр «Дети Азии», заявили власти 

РИА Новости + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр "Дети Азии", сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Для проведения игр мы обеспечили полную готовность спортивной инфраструктуры. Будут задействованы шесть основных спортивных объектов, которые отвечают всем современным требованиям. Это спортивный и туристический горнолыжный комплекс, комплекс трамплинов, два ледовых дворца, сноуборд-парк и лыжный и биатлонный комплекс. Эти объекты готовы для того, чтобы встретить спортсменов, судей, тренеров и прочих специалистов из 20 стран мира", — сказал Лимаренко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Зимние международные игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске 8-17 февраля, соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.
Последние новости
Есть трубопровод, который для Украины опаснее "Северного потока - 2" Каковы шансы Мадуро удержаться у власти Последствия в случае войны России с Японией
Комментарии
Зимние виды спорта , Прочее , Валерий Лимаренко , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Логинову вынесли вердикт на КМ
Биатлон
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение