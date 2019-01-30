Объекты на Сахалине готовы к проведению игр «Дети Азии», заявили власти

Спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр "Дети Азии", сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко

"Для проведения игр мы обеспечили полную готовность спортивной инфраструктуры. Будут задействованы шесть основных спортивных объектов, которые отвечают всем современным требованиям. Это спортивный и туристический горнолыжный комплекс, комплекс трамплинов, два ледовых дворца, сноуборд-парк и лыжный и биатлонный комплекс. Эти объекты готовы для того, чтобы встретить спортсменов, судей, тренеров и прочих специалистов из 20 стран мира", — сказал Лимаренко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Зимние международные игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске 8-17 февраля, соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.