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Касьянов исключен из числа кандидатов в сборную России по бобслею 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: AP/Peter Morgan
Российский бобслеист Александр Касьянов исключен из числа кандидатов в национальную сборную. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
В середине января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Касьянова, Ильвира Хузина, Алексей Пушкарева, а также президента Федерации бобслея России Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. Поскольку это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами, срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года. Хузин и Пушкарев также были исключены из числа кандидатов в национальную команду.
29 января IBSF также вынесла решение о двухлетней дисквалификации бобслеиста Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады в Сочи Зубков и Воевода завершили спортивные карьеры. Касьянов, Хузин и Пушкарев продолжают выступления.
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Зимние виды спорта , Прочее , Денис Освальд , Алексей Воевода , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков
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