10 лет тюрьмы и штраф $1 млн: США накажут иностранцев за допинг

В США одобрили закон о криминализации допингового мошенничества под названием «Акт Родченкова». По нему нарушители антидопинговых правил могут попасть в тюрьму на десять лет и выплатить штраф размером $1 млн Американские сенаторы объяснили появление такого законопроекта желанием бороться с «коррумпированным российским правительством ». В Международном олимпийском комитете уже высказались против такой инициативы, а в Госдуме ее назвали «методом давления на страны».

В Сенате и Палате представителей США произошел редкий случай согласия между Республиканской и Демократической партиями: сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус из противоположных лагерей внесли на рассмотрение конгресса США новый закон — о криминализации допинговых нарушений. Он уже получил одобрение и скоро должен вступить в силу.

Закон назвали в честь Григория Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act) — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), который сбежал в США в 2016 году и с тех пор время от времени делится сведениями о якобы существующей в России системе поддержки допинга на государственном уровне.

Закон, предложенный сенаторами, будет предусматривать тюремный срок до десяти лет и штраф до $1 млн за участие в мошеннических схемах с использованием запрещенных стимуляторов.

Влияние закона будет распространяться на все крупные соревнования с участием американских спортсменов, а также на те турниры, которые получают спонсорскую помощь от компаний, которые ведут свой бизнес в США.

«Таким образом, международное мошенничество против американцев не останется безнаказанным», — утверждается в заявлении на личном сайте сенатора Уайтхауса.

Также закон предусматривает компенсацию ущерба тем атлетам, которые пострадали из-за недобросовестной конкуренции со стороны допингеров.

Еще один пункт — защита информаторов от возмездия. Благодаря криминализации допинговых нарушений людей, вроде Родченкова, можно будет спокойно заносить в программу защиты свидетелей.

И последним пунктом упоминается обмен информацией с Антидопинговым агентством США (USADA).

«Федеральные агентства, которые вовлечены в борьбу с допингом, должны делиться данными с USADA, чьей миссией является оберегать честность соревнований, вдохновлять настоящий спорт и защищать права атлетов», — говорится в обращении Уайтхауса.

В своем твиттере этот сенатор объявил о внесении закона, подчеркнув, что американцы «должны дать мощный ответ на неправильное поведение коррумпированного российского правительства».

Чуть позже функционер написал, что «ответ WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) на российский допинговый скандал получился прискорбно коротким».

В МОК и вправду не выразили никакого восторга по поводу «Акта Родченкова».

«Вызывает опасения тот факт, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК. Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным. Что касается борьбы с коррупцией в спорте, то мы с радостью будем видеть представителей правительства США в Международном партнерстве по против коррупции в спорте, в рамках которого МОК совместно с правительствами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Австралии, ООН, Советом Европы и другими международными организациями», — цитирует заявление пресс-службы Международного комитета Inside the Games.

Когда закон еще находился в стадии разработки, Washington Post удалось связаться с самим Родченковым и узнать его мнение по этому поводу.

«По моему мнению, этот закон гарантирует защиту спортсменов и международных соревнований от коррупции и вмешательства, которые, как мы видим, продолжаются по сей день. Широкая поддержка со стороны Конгресса США жизненно важна для борьбы за справедливость и честность на международной арене», — говорил беглый химик.

Уайтхаус и еще три чиновника (сенатор Уикер и члены Палаты Представителей Шейла Ли и Майкл Бергесс), которые внесли «Акт Родченкова» на рассмотрение, утверждают, что вдохновением для них стала ситуация с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Напомним, 22 января исполком WADA принял решение не отнимать у отечественного агентства полноценного статуса, несмотря на то что российская сторона не успела предоставить данные из Московской лаборатории на проверку в срок — до 31 декабря.

«Последнее решение WADA показывает, что лидеры международного управления спортом отказываются поддерживать честность спорта. Без смелости Родченкова мы бы все еще пребывали в неведении относительно масштабов допингового мошенничества в России. Сейчас он прячется, опасаясь, что русские бандиты могут однажды прийти за ним», — заявил сенатор Уикер.

Однако в WADA не отреагировали на выпады американских политиков. Как отметил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, к отечественной организации в мире относятся «с уважением, по-партнерски».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предположил, что «Актом Родченкова» правительство США пытается давить на международные институты.