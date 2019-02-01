Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России

44-летний Зубков рассказал о встрече с министром спорта России Павлом Колобковым , на которой последний просил его оставить должность в федерации. По его словам, Колобков так и не привел доводов относительно целесообразности отставки. Он также отметил, что министр «вырезал всех спонсоров» ФБР.

Зубков подчеркнул, что он ушел с поста временно.

«Если бы остался, это принесло бы наказание федерации, спортсменам и тренерам, у которых сейчас идет сезон. Нужно было сохранить команду, федерацию. Я же не считаю, что есть только я. Команда на первом месте», — заявил Зубков.

16 января стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) признала Зубкова виновным в употреблении запрещенных препаратов. На спортсмена наложена дисквалификация, которая продлится до декабря 2020 года. Также ему запрещено занимать какие-либо посты в структурах, связанных со спортом. У него, тем не менее, сохраняется право оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Из-за применения допинга Зубков был лишен олимпийского золота Игр в Сочи по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Российский суд сохранил спортсмену статус чемпиона, что привело к давлению на Зубкова со стороны МОК и CAS.