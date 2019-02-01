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Российского легкоатлета лишат золота ОИ
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Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший бобслеист сборной России Александр Зубков прокомментировал уход с поста президента Федерации бобслея России (ФБР). Его слова передает Sports.ru.
44-летний Зубков рассказал о встрече с министром спорта России Павлом Колобковым, на которой последний просил его оставить должность в федерации. По его словам, Колобков так и не привел доводов относительно целесообразности отставки. Он также отметил, что министр «вырезал всех спонсоров» ФБР.
Зубков подчеркнул, что он ушел с поста временно.
«Если бы остался, это принесло бы наказание федерации, спортсменам и тренерам, у которых сейчас идет сезон. Нужно было сохранить команду, федерацию. Я же не считаю, что есть только я. Команда на первом месте», — заявил Зубков.
16 января стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) признала Зубкова виновным в употреблении запрещенных препаратов. На спортсмена наложена дисквалификация, которая продлится до декабря 2020 года. Также ему запрещено занимать какие-либо посты в структурах, связанных со спортом. У него, тем не менее, сохраняется право оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Из-за применения допинга Зубков был лишен олимпийского золота Игр в Сочи по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Российский суд сохранил спортсмену статус чемпиона, что привело к давлению на Зубкова со стороны МОК и CAS.
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Зимние виды спорта , Павел Колобков , Александр Зубков , ФБР , Sports.ru
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