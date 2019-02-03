Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саночница Демченко выиграла бронзу на этапе Кубка мира 

Вести.Ru + ещё 14 7 часов назад
Фото: EPA
Российская саночница Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира, который проходит в немецком местечке Альтенберг. Россиянка продемонстрировала третий результат по итогам одной попытки.
Спортсмены провели лишь один заезд вместо полагающихся двух. Главной причиной стали погодные условия — на Альтенберг свалились обильные осадки. В итоге победу праздновала итальянская саночница Сандра Робатшер, результат которой составил 53,932 секунды. Второе место осталось за немкой Натали Гайзенбергер (+0,090 секунды). Третью строчку заняла Демченко, отстав от лучшего времени на 0,246 секунды.
Также отметим, что в десятку лучших вошла еще одна представительница России Татьяна Иванова. Она финишировала на 10 месте с отставанием в 0,451.
Вести.Ru: последние новости
Россиянки выиграли эстафету этапа Кубка мира по шорт-треку Конькобежец Павел Кулижников выиграл пятисотку на Кубке мира Зубков и Касьянов исключены из сборной России по бобслею
Зимние виды спорта , Виктория Демченко , Татьяна Иванова , Натали Гайзенбергер
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение