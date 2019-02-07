Алена Заварзина не планирует возвращаться в спорт

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, муж сноубордистки Вик Уайлд.

Заварзина объявила о завершении карьеры в августе прошлого года. В настоящее время 29-летняя Завразина занимает пост вице-президента Федерации сноуборда России.

"Алена могла бы еще выступать. Но ее решение — окончательное", — сказал Уайлд.

Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.