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Алена Заварзина не планирует возвращаться в спорт 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, муж сноубордистки Вик Уайлд.
Заварзина объявила о завершении карьеры в августе прошлого года. В настоящее время 29-летняя Завразина занимает пост вице-президента Федерации сноуборда России.
"Алена могла бы еще выступать. Но ее решение — окончательное", — сказал Уайлд.
Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.
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Зимние виды спорта , Алена Заварзина , ИТАР-ТАСС
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